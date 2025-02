Niru talve kiuste saab nädalavahetusel alguse Estoloppeti maratonisari

Erinevalt muust Eestist on Alutaguse metsade all lumekihi paksus 30 sentimeetri ning sõiduteede ääres kõrguvad lausa meetrised lumevallid, kirjeldas Estoloppeti sarja tegevjuht Kunnar Karu, kes käis sealkandis möödunud pühapäeval matkamas. Sedasi on olud Alutagusel suusamaratoni läbiviimiseks tema kinnitusel väga head.