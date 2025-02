Virves saab maailmameistrist tiimikaaslase

Eelmisel nädalal teatas Robert Virves, et sõidab sel hooajal Škoda Fabia RS Rally2-autoga WRC2-sarjas Toksporti meeskonnas, mis on Škoda Motorsporti toetusega tiim. Nüüd selgus, et sama meeskonna ridades osaleb MM-sarjas ka soomlane Emil Lindholm, kes tuli 2022. aasta WRC2-klassi maailmameistriks.​