Trump ütles oma esimesel ametipäeval, et võimud peaksid tunnistama vaid mees- ja naissugu, seda nii ametlikes dokumentides kui ka näiteks vanglasüsteemis. Allkirjastatav korraldus on järjekordne samm selles suunas.

Valge Maja eeldab, et spordiorganisatsioonid, nagu näiteks NCAA, järgib korraldust. Samas kõik pole seda meelt, et Trumpi käik on õige. «See on lahendus, mis otsib probleemi,» ütles Purdue ülikooli professor Cheryl Cooky AP-le.