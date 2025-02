Kuivõrd 25. taliolümpia alguseni jääb täna täpselt aasta, on paslik kaardistada, millise koondisega võib Eesti spordipeole minna, ning etteruttavalt saab öelda, et isegi pessimisti pilgu läbi näivad asjad üpris roosilised.

Kui Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju detsembris Milano mängudele ette vaatas, sõnas ta, et jutt käib 25 või enamast sportlasest. Kolm kuud hiljem on olukord aga selline, et väga hea õnne korral võib arv kasvada isegi 37ni.