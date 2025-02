Norra uus laskesuusastaar reetis edu saladuse

Kirkeeide võistles eelmisel hooajal peamiselt IBU karikasarjas, ent pääses episoodiliselt peale ka MK-etappidel. Sel hooajal on ta võistelnud ainult MKl ning seniseks laeks on kaks individuaaldistantsi teist kohta, mis tulid Saksamaal Oberhofis. Ta on MK üldarvestuses kümnes, edestades kõiki rahvuskaaslaseid.

Laskesuusatamise ajaloos enim MK-etappe võitnud Ole Einar Bjørndalen ristis 21-aastase Kirkeeide Norra uues laskesuusatäheks. Naine ise on komplimendist meelitatud.

«See on tõesti lahe, et legend nagu Ole Einar näeb minus nii palju potentsiaali. Ta mainis, et alustan võistlusi natuke aeglaselt ja lõpetan tugevalt, olen sellega täiesti nõus. Mu lõpud on tugevad, sest minu trump on püstilaskmine,» rääkis Kirkeeide rahvusvahelisele laskesuusaliidule.

Norra laskesuusatamine on aastaid olnud väga kõrgel tasemel. Kirkeeide tunneb, et sellest tingitud konkurents ongi edu saladus. «Surve on meeste poolel kindlasti suurem, aga ka naistel on nii IBU karika kui ka MK-sarja koondisesse raske pääseda. Samas igapäevane konkurents aitab toime tulle pingega, sest see muutub osaks rutiinist. Seetõttu on Norra sportlastel lihtsam teha arengus sammu edasi,» selgitas ta.

Kirkeeide on pärit samast piirkonnast, kust vennad Tarjei ja Johannes Thingnes Bø. Mõistagi on nemad tema suurimad eeskujud. «Nad on teinud suuri asju, tahan nende jälgedes astuda. Aga tean, et sammun ka mööda Tora Bergeri, Tiril Eckhoffi, Marte Olsbu Røiselandi ja Ingrid Landmark Tandrevoldi tallutud rada. Tahan kõigilt õppida,» ütles ta.

Nii Kirkeeide kui ka teised laskesuusatähed võistlevad järgmisena MMil, mis toimub 12.–23. veebruarini. Šveitsis Lenzerheides.