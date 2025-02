Peatreener edastas Kerr Kriisa osas kurjakuulutava sõnumi

USAs NCAA üliõpilasliigas Kentucky Wildcatsi esindav Kriisa murdis 8. detsembri kohtumises pöialuu ning vajas lõikust. Esialgse plaani järgi pidanuks vigastuspaus kestma kuus nädalat, ent tänaseks on saatuslikust päevast möödas üle kaheksa nädala.

Mõnda aega pärast vigastust tekkis arutelu, kas Kriisa jätab selle hooaja n-ö medical redshirt'i staatusega vahele ehk teeb ülikooliliigas ka kuuenda hooaja. Mida aeg edasi, seda rohkem võivad need kõlakad hoogu juurde saada, sest Kriisa tagasituleku kuupäev pole endiselt teada.

Wildcatsi peatreenerilt küsiti teisipäeval, millal Kriisa ja meeskonna teine mängujuht, Lamont Butler, tagasi väljakule tulevad. «Ma ei tea. Peame hakkama saama nende meestega, kes meil olemas on. See on meie ülesanne,» vahendas tema sõnu USA väljaanne on3.