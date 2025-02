Soome ralli legendaarseim katse on tänavu veel olulisem

Soome rallil sõidetakse 18 kiiruskatset kogupikkusega 307 kilomeetrit. Pühapäeval on kavas ainult kaks katset: ligikaudu 24-kilomeetrine Ouninpohja ja selle teine läbimine. Seega sisuliselt on Ouninpohja ​seekord väärt kümme punkti.

Legendaarne Ouninpohja ei kuulunud mõnda aega ralli kavva, aga naasis 2024. aastal. Katsel on mitu kuulsat kohta. Üks neist on kollase maja hüpe, kus Markko Märtin tegi 2003. aastal Ford Focusega võimsa õhulennu.

«Mõtlesime, milline lahendus muudaks selle legendaarse kiiruskatse rallifännidele parimal võimalikul viisil kättesaadavaks. Usume, et see on parim lahendus. Seal on piisavalt ruumi, et pealtvaatajad saavad hommikul rahulikult kohale tulla, leida endale sobiva paiga ja nautida kogu päeva,» ütles ralli rajaülem Kai Tarkiainen pressiteate vahendusel.