Trump allkirjastas kolmapäeval täidesaatva korralduse, mille eesmärk on keelata transsoolistel sportlastel osaleda USA naiste spordis. Samal tseremoonial avaldas president soovi, et ROK muudaks enne 2028. aasta Los Angelese suveolümpiat «kõike, mis selle täiesti naeruväärse teemaga seotud».

Allkirjastatud korraldus annab USA välisministrile volituse survestada ROKi, et too muudaks olümpiaalade reegleid nii, et osalemisõigus naiste võistlustel määratakse soo, mitte sooidentiteedi või testosterooni alandamise alusel. Korralduses on kirjas, et otsus kaitseb naissportlaste õiguseid, turvalisust ja huve.