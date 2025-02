Milano olümpia piletid algavad 30 eurost, maiuspala eest tuleb välja käia neljakohaline summa

Järjekorras 25. taliolümpiamängud toimuvad tuleval aastal Itaalias Milanos ja Cortinas. Nagu Pariisi olümpia puhulgi, saavad täna alanud piletimüügist osa vaid need, kes varem end kirja panid, ning kellele loosiõnn naeratas. Ülejäänud saavad pileteid osta alates aprillist.

Milano-Cortina olümpia odavaimaid pileteid müüakse meeste ja naiste jäähoki eelringi ja play-off'i mängudele, mille kehvemad istekohad maksavad 30 eurot. Võib öelda, et hoki on kõige odavam ja samal ajal ka kõige kallim ala, sest meeste finaali hinnad ulatuvad 450 eurost 1400 euroni. Naiste finaali hinnad on vahemikus 150–480 eurot.