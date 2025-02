Valitsus premeeris Eesti sporditegelasi aasta- ja elutööpreemiatega

«Spordi elutööpreemiate puhul on hea meel, et tunnustame spordimeditsiini hindamatu panuse andnud doktor Eldar Annust, kes on oma tööga aidanud põlvkondade viisi eesti spordi- ja balletitippe. Samuti täname suurt kergejõustiklast ja mitmeid meie edukaid odaviskajaid juhendanud Heino Puustet. Kõigi preemia pälvinute nimel on kindlasti mitme elutöö jagu saavutusi, soovin neile palju õnne,»rääkis kultuuriminister Heidy Purga pressiteates.