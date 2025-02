Jarl Magnus Riiber: pärast lõpetamisuudist ei vihata mind enam nii palju!

Jarl Magnus Riiber on kahevõistluse absoluutne valitseja. Eelmiselt kolmelt MM-ilt on ta võitnud kaheksa kuld- ja kolm hõbemedalit. Viimasest seitsmest MK-sarjast on tema võiduga lõppenud kuus. Ometi teatas Riiber eelmisel nädalal, et käesolev hooaeg jääb talle kahevõistluses viimaseks.