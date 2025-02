TUNNE OMI Sportlane Svetlana Tatarlõ ei räägi palju ja tabab iidse relvaga sihtmärki

Saalis on kümmekond sportlast, treener ja kujuteldamatult palju vibusid. Alates ajaloolistest vibudest kuni veidi hirmuäratavate spordi- ja plokkvibudeni. Mis on ka loogiline – vibukoolis on ajakirjanik ja fotograaf ju ainsad, kellel pole vibudest ja nooltest mingit aimu.

Meie artikli kangelanna Svetlana Tatarlõ on vibulaskja, kusjuures üsna paradoksaalsel moel: ta hakkas vibuspordiga tegelema... poolteist aastat tagasi. Kuid nüüd on ta võitnud auhindu paljudel võistlustel. Tema treener – mitmekordne maailmameister ja Euroopa meister Katrin Virula – jahutab siiski veidi meie üllatust ja märgib, et sportlased jagunevadki tavaliselt kahte tüüpi: need, kes arenevad kiiresti, ja need, kes arenevad üsna aeglaselt.