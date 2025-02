Sooskandaali sattunud poksi olümpiavõitjat ei lubata MMile

Juba toona teatas ROK, et IBA otsus jätta sportlased 2023. aasta MMilt kõrvale oli vale. «Need kaks sportlast on IBA üllatava ja meelevaldse otsuse ohvrid. MMi lõpus diskvalifitseeriti nad ootamatult ja ilma nõuetekohase protsessita.»

Samas tuleb tõdeda, et Venemaa mõjuvõimu all olev IBA on kaotamas oma positsiooni olümpiapoksi katuseorganisatsioonina. Neil ei lubatud Pariisi olümpial poksivõistlusi korraldada, selle töö tegi ära ROK.