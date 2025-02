WRC võib saada uue võistlusklassi

Praegu selgitatakse Rahvusvahelise autoliidu (FIA) egiidi all autoralli maailmameistrid neljas võistlusklassis – WRC, WRC2, WRC3 ja JWRC. Kõigis neis klassides võisteldakse neljaveoliste autodega, erinevus seisneb nende võimsuses. Tulevikus soovitakse aga luua ka MM-arvestus esisillaveolistele autodele, vahendab rallit.fi.

Viimati võistlesid esisillaveolised autod WRCs MM-tiitlile 2021. aastal, toon tuli meistriks Sami Pajari, kes sõitis Ford Fiesta Rally4-autoga. Nüüd on Pajarist saanud Toyota tehasetiimi sõitja ning tema istumise all on Rally1-auto.