EOK president Kersti Kaljulaid mõistab Mehis Viru tegutsemise hukka: tema teguviis õõnestab kogu Eesti sporti

Paraku on meil näiteid, kus tähtajatu tegutsemiskeelu saanud treener Mehis Viru ei pea reeglitest meelega kinni ning jätkab oma treeneritööd. Kui Eesti Kergejõustikuliidu juhatus on leidnud, et Mehis Viru tuvastatud rikkumised on sellise iseloomuga, et ta ei sobi kergejõustikus töötama, tuleb sellele alluda. Tema teguviis õõnestab kogu Eesti sporti. See ei ole okei,» kirjutas Kaljulaid.