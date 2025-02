BLOGI Ilves pidi kodusel MK-etapil leppima 20. kohaga

Enne võistlust:

Kuigi hüppemäel pole Kristjan Ilvesel tänavu asjad sujunud – ka Otepää eelvõistlusel platseerus ta alles 21. kohale – siis suusarajal on eestlane olnud kiirem kui kunagi varem, millele viitab ka MK-sarja suusaarvestuse kümnes koht.

Nõnda tasub ka ühisstardist sõidust häid tulemusi loota, kuivõrd tänavu on Otepää 2,5 k rada ka raskem kui eelnevatel aastatel. Kunimäele tõustakse laskesuusastaadioni poolt, mis tähendab, et rajal on kaks raskeima, A-kategooria tõusu.

Samal teemal Kahevõistlus Ilmataadi tingitud muudatus võiks Kristjan Ilvest soosida

See annab tugevamatele suusatajatele, kelle sekka kuulub tänavusest ka Ilves, võimaluse ühisstardist sõidust eest ära sõita ja hüppevõistluseks vahe sisse teha.

Nõnda on Ilvesel head šansid koduradadel ikkagi hea esitus teha, kuid koondtulemus sünnib kahevõistluses teatavasti kahe ala summana, mis tähendab, et hüppemäel tuleb siiski teatud lendavus leida.

Kuidas, see on Ilvese jaoks praegu aga paras müstika. «Oleks hüppel väike asendiviga, siis muudaks natukene, võtaks sügavama asendi ja kõik saaks korda. Aga praegu on otsas täielik tühjus – kogu rakendatud jõud läheb valesse kohta,» andis Ilves eilse PCR-võistluse järel mõista, et probleem ei lasu mitte tehnikas, vaid kahe kõrva vahel.

«Ma ei oska oma hüpetest palju rääkida. Visuaalselt pole paha, aga kuskil on mingi nõks vale, mis surmab hüppejõu ära,» jätkas ta. «Võin teile lugusid rääkida, aga kokkuvõttes pean iseendas mingi muutuse tegema. See pole nii kauge unistus, aga paganama raske on teha midagi, mis toimiks, sest praegu seda pole,» kehitas ta õlgu.

Samal teemal Kahevõistlus Jätkuvalt nõutu Kristjan Ilves: suht tüütu on spordist rääkida

Otepää MK-etapi ajakava (mehed)​ Reede, 7. veebruar 15.45 ühisstardist sõit (4 x 2,5 km) 19.00 suusahüpete võistlusvoor Laupäev, 8. veebruar 11.15 suusahüpete võistlusvoor 15.10 suusasõit (4 x 2,5 km) Pühapäev, 9. veebruar 11.15 suusahüpete võistlusvoor 15.10 suusasõidu kompaktvõistlus (3 x 2,5 km)