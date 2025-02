Ilvese rolli üle võtnud Herola: naudin suusarajal vastastega mängimist

Soome koondise liider alustas MK-hooaega neljanda kohaga Rukal. Järgnesid nõrgemad tulemused, aga alates jõulude eel peetud Ramsau etapist on ta ühe erandiga lõpetanud võistlused esiviisikus. Poodiumile on Herola jõudnud kahel puhul – teine koht Ramsaus ja kolmas Schonachis – ja MK-sarja kokkuvõttes on ta kuuendal kohal.