78-aastane Tihhonov on Venemaa spordikuulsus ning Sport-Expressile antud intervjuus tuli välja, et ta pole sugugi rahul oma pensioniga. Koos lisadega saab ta riigilt kuus 140 000 rubla ehk 1370 eurot.

Olgu siinkohal mainitud, et keskmine vanaduspension on Venemaal 28 000 rubla kuus ehk natuke üle 280 euro. Võrdluseks, Eestis on keskmine vanaduspension 774 eurot.