Karjääri parimat hooaega teinud soomlanna ei stardi MMil südameprobleemi tõttu

Lehtonen koondise liidriks kerkinud Suvi Minkkineni varjus näidanud samuti oma parimaid esitusi. Kuigi individuaalselt pole ta MK-etapil veel esikolmikusse murdnud, siis Annecy etapil tuli ta jälitussõidus seitsmendaks, sprindis sai 13. koha. Oberhofis sai ta kirja veel ühe tulemuse kahekümne parema seas. Need kõik on tema karjääri kolm parimat tulemust.

Kahjuks on aga aasta alguses hakanud soomlannat segama tervisehädad. «Jaanuaris oli mul kohutavalt palju ebaõnne. Kõigepealt tekkis kõhugripp ja kohe pärast seda gripp,» kirjutas Lehtonen Instagramis.

Lehtonen teatas, et on mõlemast haigusest toibunud ja läbinud vajalikud testid enne rajale naasmist. Kahjuks tekkis seejärel uus tagasilöök.

«Füüsiliselt tunnen end hästi, kuid haigus on kahjuks põhjustanud kerge põletikulise reaktsiooni mu südames. Seda on raske aktsepteerida ja mõista. See tundub südantlõhestav ja ebaõiglane, kuid tervis peab alati olema esmatähtis,» nentis ta kurvalt.