Hispaania jalgpallur haigestus taas vähki

Kliinikum.ee kirjutas, et Hodgkini lümfoom on lümfisüsteemi vähkkasvaja. Haiguse täpseid tekkepõhjused pole teada. Sümptomiteks on valutu lümfisõlmede suurenemine (nt kaelal, kaenlaalustes, kubemes), pidev väsimus, ebaselge põhjusega palavik, öine higistamine, seletamatu kaalulangus, nahasügelus ning valu lümfisõlmedes alkoholi tarbimise järgselt.