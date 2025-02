Eesti osaleb talvisel Euroopa noorte olümpiafestivalil 22 sportlasega

"Euroopa noorte olümpiafestivali eripära on, et see toimub iga kahe aasta tagant väga kindlale vanusele. Näiteks sel aastal on koondises sportlased sünniaastatega 2006-2009. See annab ainulaadse võimaluse saada suure multispordivõistluse kogemuse, mida tolles vanuses on üsna keeruline mujalt leida. Meie koondis on esindatud kaheksast võimalikust spordialast kuuel, mis omakorda näitab, et alade kandepind on lai," ütles Kaljurand pressiteate vahendusel.