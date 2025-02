Norra koondise hüppetreener tunneb Ilvesele kaasa, kuid püsib rahulik

Nimelt on mure äratõukes, kus tuleb olla agressiivsem, kuid selle muutmine on kõike muud kui lihtne. «Olen üritanud nii- ja teistpidi hoovõtus olla, aga lõpuks olen enne äratõuget ikka samas asendis. Sama jama tuleb,» sõnas Ilves eelmise, Seefeldi MK-etapi aegu.

Otepääl selgitas ta, et annab äratõukel järgi, mistõttu kaotab kogu jõu ja energia. «See ongi kogu muusika. Kui kõik asjad on paigas, siis lähed asendisse ja keha teeb asjad ära,» andis ta mõista, et hetkel on sisse õpitud valed liigutused ning kogu asi on kinni peas, sest tehniliselt – ja seda kinnitab ka videopilt – on hüpe korras.