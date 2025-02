Soome suusastaar tegi ootamatu avalduse

«Mul on oma elus ka muid unistusi peale suusatamise. Ma saan aru, et ma pole enam päris noor. Järgmised taliolümpiamängud on minu karjääri tipphetk. Pärast seda mõtlen, kas minu karjääri jätkub,» rääkis ta väljaandele.

Joensuu avaldus tuleb ootamatult sellepärast, et varasemalt pidi ta osalema ka 2029. aasta Lahti MMil. Alates 2020. aastast profispordiga tegelenud soomlanna on tõusnud üheks paremaks suusasprinteriks maailmas. Viimase kümne aasta jooksul Denveri ülikoolis õppinud Joensuul on bakalaureusekraad rahanduse ja turunduse alal. «Kui ma saaksin finantssektori ja spordi ühendada, oleksin õnnelik,» tunnistas ta. «Loomulikult tahan mingil hetkel saada oma pere.»

Kas sinu sportlaskarjäär võib juba aasta pärast läbi olla? «Ma ei taha seda nii otse välja öelda, aga olen valmis ka järgmisel talvel palju pingutama. Vaatame, mida tulevik toob. Võimalik, et jätkan veel aastaid,» lausus Joensuu, kes on sel hooajal MK-sarjas saavutanud ühe individuaalse poodiumikoha, kuid on naiste seas parim sprinter.

Kui kõik läheb plaanipäraselt ja Joensuul ei tule terviseprobleeme, siis haarab ta hooaja lõpus suure tõenäosusega endale parima sprinteri tiitli. Viimase soomlannana pälvis selle tiitli Virpi Kuitunen hooajal 2006-2007.

Tänavuse talispordihooaja tähtsaim võistlus on Trondheimis peetav MM, mis algab 26. veebruaril ning kestab 9. märtsini.