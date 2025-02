Rootsi hokilegend tunneb agressorriigi mängijatele kaasa

2018. ja 2022. aasta olümpial ei saanud Venemaa oma lipu ja nime all mängida seoses 2014. aasta Sotši taliolümpiamängude eel ja ajal ellu viidud riikliku dopinguprogrammi eest neile määratud karistusega.

2022 Pekingi taliolümpia finaalis kaotas Venemaa Olümpiakomitee ehk ROC Soomele, neli päeva hiljem tungis Venemaa kallale Ukrainale ja seejärel pole agressorriigi koondised enam rahvusvahelises jäähokielus kaasa löönud, sest sarnaselt muudele spordialadele eemaldati nad võistlustelt.

Sel nädalal teatas IIHF, et nende juhatus on otsustanud mitte kaasata Venemaad (ja Valgevenet) hooaja 2025-26 MM-turniiridele, mis omakorda peaks tulenevalt varasemast otsusest välistama ka võimaluse, et venelased saavad osaleda Milano-Cortina jäähokiturniiril.

«Mul on kahju mängijatest ja sportlastest, kes ei saa osaleda. Aga see on otsus, mille üle meil pole võimu,» ütles Zetterberg Rootsi väljaandele Expressen.

Šveitsis toimuv MM on juba viies aasta järjest, kui Venemaal pole lubatud osaleda. «See on uskumatult kurb, mis maailmas igal pool toimub. Aga mul on kahju Venemaa mängijatest, kellel on õiged kavatsused,» sõnas 21 aastat NHLis Detroiti Red Wingsi esindanud ning korra Stanley karika (2008) peakohale tõstnud rootslane.

Jäähoki MM peetakse Šveitsis Zürichis ning Fribourgis. Suurvõistlus kestab 9.-25. maini.