Hiljuti Eesti rekordi püstitanud tõkkesprinter sai kirja elu kolmanda aja

Verlin on saanud osaks heas mõttes Mägide «maffiast». Piltlikult öeldes perefirma bossid on kogenud Taivo ja Anne, punti kuuluvad ka lapsed Maris ja Rasmus ning neist viimase kaaslane Grit Šadeiko. Igal ühel on justkui omad kindlad õpilased, aga paljutki arutatakse läbi ka suures ringis.

«​​Tallinnas treenin Marise all. Tema on sellest aastast minu ametlik treener. Harjutan näiteks koos Anna Maria Millendiga. Koos teise tõkkejooksjaga on trennis alati parem. Ta on ka väga osav ja terav. Kõrvuti on hea joosta,» avas Verlin Postimehele tausta.