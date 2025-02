Sajandi vahetustehingu avalöök: Anthony Davis vedas hiilgemänguga Dallase võidule

Mängu järel ajakirjanikega rääkides märkis Davis, et valu tegi kubeme ja nelipealihase piirkond, kuid ta ei nimetanud vigastust tõsiseks. Tõsi, ta oli viimati käinud väljakul 28. jaanuaril ning jätnud seejärel vahele mitu kohtumist eelmise klubi Lakersi ja seejärel uue klubi Mavericksi eest.

Lakers omakorda pidi jätkuvalt ajama läbi Davise asemele saadud Luka Doncicita, tema debüüti on oodata esmaspäeval. Samuti jäivigastuse tõttu läinud eel peetud mängust Indiana Pacersiga eemale LeBron James. Ning et hädad täielikud oleksid, tühistati ESPNi andmetel vahetustehing Charlotte'iga, sest Mark Williams ei läbinud meditsiinilisi teste. Just Williamsit nähti eesliinis Davise asendajana...