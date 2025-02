BLOGI Ilves lõpetas koduse MK-etapi esikümne lähedal

Enne võistlust:

Pärast sõitu ajakirjanikega suheldes nõustus Ilves, et tema praeguse vormi eripära arvestades on kompakt-võistluse formaat talle pigem paslik. «Homme (pühapäeval - toim.) pole vahet, kui kaugele hüpata, vaid loeb koht, mille see hüpe annab. Samas võib juhtuda, et viite sekundit tuleb terve ring taga ajada ja ei saagi kätte, sest kõik panevad esimest ringi maksimumi.

Kompakt on alati kõige hullem võistlus. Kõik arvavad, et mis see kaks-kolm sekundit ära ei ole? See ju tavaliselt ühe tõusu teema. Aga kõik sõidavad punases ja neid kolakaid on äge vaadata. Loomulikult ise ei tohi seda saada. See on päris karm formaat tegelikult,» sõnas ta.