OTSEPILT Eesti korvpallikoondis lõpetab EM-valiksarja Rootsis

Naiste koondis on pidanud 2025. aasta EM-valiksarjas viis kohtumist, millest võidetud on üks ja kaotatud neli. Valiksarja kolmandat akent alustati võõrsil 42:93 kaotusega tugevale Suurbritannia koondisele. Eestlannade parimad olid Tea Adams 10 ning Kadri-Ann Lass ja Maaja Bratka 8 punktiga.

Rootsi on EM-valiksarja seni läbinud täiseduga, võidetud on kõik viis mängu. Esimene omavaheline kohtumine Eestiga peeti möödunud aasta novembris, Tallinnas jäi Rootsi peale 82:52. Rootsi on D-alagrupist juba kindlustanud pääsu EMi finaalturniirile, teist pääset püüab Suurbritannia (kaheksa grupi peale saab edasi neli edukamat teise koha omanikku).