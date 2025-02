Rootsi laskesuusatähti tabas MMi eel mitu tagasilööki

"Trennis sain testida, kuidas vorm enne MMi on, kuidas keha reageerib pingutusele ja milline on minu kiirus võrreldes teistega. See oli väga oluline minu jaoks," rääkis ta.

Lisaks Öbergile maadles haigusega ka Samuelsson, kes pidi seetõttu loobuma mitmest trennist. "Olin kolm või neli päeva siruli. Õnneks viimastes trennides on tunne olnud hea ning sain laupäeval treenida koos tiimiga. See oli kõigest külmetus, aga ilmselgelt see mõjutab mind endiselt. Keha on väsinud," ütles ta.