Henry Sildaru kordas MK-etapil saavutust, millega sai viimati hakkama olümpiavõitja

Rennisõidus läks tal väga hea tulemus aga väga väikese apsaka nahka. «Allaandmine pole mulle kunagi omane olnud ja ebaõnnestumised on midagi, mida ma endiselt väga raskelt talun. Ma tean, et nendega peab leppima ja neist üle saama, aga see ei tee asja kergemaks. Teine laskumine sujus ideaalselt… kuni suusk järsku alt lendas. Kõik oli parem kui esimesel katsel, aga üks vale maandumine, veidi ebaõnne – ja mäng oli tehtud.

Maandusin veidi liiga tugevalt renniseinal kandi peale ja see maksis kätte. Endal silmad märjad. Isa küll selgitas, et kõik oli super ja et see, et teine laskumine osaliselt paremini õnnestus, on juba võit. Kuid sellisel hetkel on keeruline emotsioonidega toime tulla – püüa palju tahad. Eks see ongi osa spordi võlust,» selgitas Sildaru.