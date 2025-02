WRC etapivõitja 19-aastane poeg astub karjääris suure sammu edasi

19-aastane Fabio Schwarzi kavas on Kanaari saared, Portugal, Sardiinia, Kreeka, Eesti, Kesk-Euroopa ja Saudi Araabia rallid. «See on suur samm minu karjääris. Tean hästi, et ees on palju õppimist. Olen siiski valmis vastu seisma väljakutsele koos oma suurepärase tiimiga,» rääkis Schwarz.