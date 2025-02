Haigestunud Tuuli Tomingase osalemine MMil on küsimärgi all: fakt on see, et olen nõrk

Köhahood, külma-ja kuumalained tähendasid seda, et Tomingal tuli ligi nädalake veeta isolatsioonis haigevoodis, mis tähendab, et enne MMi planeeritud vormi hoidmisest ja sellele viimase lihvi andmisest ei tulnud midagi välja.

Siiski usub Tomingas, et kuna tänaseks on haigus seljatatud ning jõud kehasse tasapisi tagasi tulemas, on MMil veel kõik võimalik. Kuidas peale sunnitud treeningpaus ja läbi põetud haigus vormi on mõjutanud, selgub alles võistlusrajal.

«Tänaseks olen jalad alla saanud ja usk MM-i õnnestumisse on õrnalt tärkamas, võib-olla MM ei olegi minu jaoks veel läbi,» ütles Tomingas. «MMi startidega on nii, et neid vaatab päev korraga, hetkel ei julge küll midagi välja lubada. Fakt on see, et olen nõrk ja tõenäoliselt EM-i vormi enam minust välja ei pigista.»