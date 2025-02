«Kas ma arvan, et Ott on selleks (maailmameistriks tulemiseks – toim) valmis? Ma arvan, et jah. Sest ma arvan, et temas on 2024. aastast pärit armid, mis on endiselt valusad, ja ainus viis neist üle saada, on sel aastal võita,» ütles Adamo ralliteemalises taskuhäälingus «Spin».