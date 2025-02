KUULSUSTE HALL Laine Erik-Kallas – kergejõustiklane, kelle tulemused on endiselt verstapostiks

Eesti spordi kuulsuste hall avati Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis 2020. aasta oktoobris ning selle avaliikmeteks valiti 50 eelmise sajandi silmapaistvaimat Eesti sportlast-sporditegelast. Suurejooneline kuulsuste hall asub füüsilisel kujul Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis ning lisaks sellele on muuseumis võimalik nautida veel erinevaid atraktsioone , püsinäitust «Eesti spordi lugu» ning tellides erinevaid haridusprogramme . Selle aasta alguses lisanduvad kuulsuste halli järgmised Eesti sportlased.

«Mina ei lähe, mina ei lähe jooksma! Vihkan seda 800!»

Õnneks leidus Eriku jaoks sobiv ala. Oma läbimurde ehk 1964. aasta Znamenskite mälestusvõistluste 800 meetri eel oli Erik treener Jürgensteinile kinnitanud, et tugevate vastastega tema jooksma ei lähe. 2017. aastal Vikerraadios kõlanud pikemas eluloosaateski meenutas elava jutuga Erik, et hirm venelannade järel viimaseks jääda oli väga suur. Omapärane lugu lõppes aga võiduga ning edasine on Eesti spordi ajalugu.