Doncici Dallasesse toonud endine suuromanik püüdis vahetusele viimasel hetkel kätt vahele panna

Cuban ilmselgelt on Doncici talendi austaja. Tema suuromanikuks oleku ajal sloveenist täht meeskonda valiti ning ka lepingu pikendamise ajal oli ta suuromanik. Praeguseks on ta aga suurema osa osalusest müünud Patrick Dumontile ja ise jäänud väikeosanikuks.

«Kui Cuban avastas, et tehakse Luka ja AD (Anthony Davis – V.A.) tehing, oli juba hilja,» teatas endine ESPNi ajakirjanik Marc Stein oma blogis. «Dumont ei arutanud seda temaga. Allikate teatel oli Cuban soovitanud Nico Harrisonil (Mavericksi peamänedžer – V.A.) jätta tehing sõlmimata, kuid sai siis teada, et Lakersiga on suuliselt juba kõik kokku lepitud.»