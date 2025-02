Järgmine häda Rootsi ralliga: saamide aladel tapeti kolm põhjapõtra

Just põhjapõdrad on eelmisel nädalal avalikkuse ette jõudnud vaidluse keskmes. Ransi saami kogukond esitas ametliku kaebuse kolme kiiruskatse – Umeå Långi, Västerviki ja Vännäsi – tühistamiseks, sest need segavad põhjapõtrade karjatamist. Ralli korraldajad on kohalike saami kogukondadega pikemat aega vaielnud. Vaidlus jõudis otsapidi ralli korraldamise loa andnud läänivalitsuseni.