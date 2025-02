Tartu maraton sõidetakse Ida-Virumaal

«Praegu loksutame veel programmi täpsemalt paika, et see teisipäeval välja hüüda,» ütles Kelk, lisades, et laupäevaks kavandatakse teatemaratoni ja lühema raja ehk ligikaudu 20 kilomeetri sõitu ning pühapäeval on põhimaraton, mille pikkus on sel aastal ligikaudu 40 kilomeetrit. Sellel osalejad läbivad kaks 20-kilomeetrist ringi.