Korraldajatel on kama: Bolšunov stardib Itaalias Venemaa lipu all

«See pole olümpiamängudeks valmistumine. Jämedalt öeldes avanes võimalus ja miks mitte seda kasutada. Võistlus on alati treeningust parem. Võistlus ei toimu FISi (rahvusvaheline suusaliit – V.A.) egiidi all ja selle korraldajatel on kama, kui nii öelda,» selgitas Venemaa portaalile odds.ru sportlase isa Aleksandr Bolšunov seenior.