Haigus murdis Soome laskesuusataja nii maha, et isegi 50 meetri kõndimine oli raske

Soomes läksin arsti juurde ning selgus, et minu kopsudega on midagi valesti. Mitu nädalat väldanud ravi järel köhin endiselt veel päris palju ning miski ei viita sellele, et saaksin minna suusatama ja laskma.

Selle haigusega läksid asjad kehvasti. Olen alati öelnud, et haigeks jäämiseks pole kunagi head aega. See tuleb siis, kui on ette nähtud. Praegu on lisaks antibiootikumidele parim ravija aeg. Mis muud, kui ootame ja naudime elu,» kirjutas Invenius.