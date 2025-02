Otepää MK-etapil kukkunud kahevõistlejat ootab pikk vigastuspaus

​«​Põlv on tugevalt paistes, aga peame ootame MRT-uuringut, enne kui saame midagi päris ametlikku öelda. Loodame parimat, aga tundub, et asjad on suhteliselt 50:50 või pigem isegi negatiivsed,» selgitas Saksamaa koondise esindaja.