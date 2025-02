Haigused räsisid Eesti laskesuusatajaid. Milline on seis MMi eelõhtul?

Kaks nädalat enne laskesuusatamise MMi Postimehega kõneldes sõnas koondise peatreener Stefan Lindinger, et kõige olulisem on nüüd terve püsida. Päris sada protsenti see plaan ei õnnestunud, sest vahepeal said pisikud kätte nii Rene Zahkna kui ka Tuuli Tomingase, kuid tagasilöökidest hoolimata on juhendaja MMi suhtes optimistlikult meelestatud.