Rahva lemmik MMA-võitleja naaseb Raju areenile

Lisaks lähevad võitluskaardi sulgkaalu lahingus vastamisi Soome võitleja Ville Mankinen (8-4-1) ja Brasiilia esindaja Claudeci Brito (11-5), seisab pressiteates.

Tõniste (31) on viimasest matšist BRAVE CFis naasnud oluliselt tugevamana. Julge, kuid kalkuleeritud võitlusstiiliga Tõniste on varasemalt särava esituse teinud ka IMMAFi maailmameistrivõistlustel, kust naasis hõbemedaliga – see on eestlaste seni kõige parem tulemus amatöörvõistlustelt.

Nüüd on tal aeg taas Raju puuris oma oskusi näidata. Tõniste ise võtab saabuva kokku lühidalt: «Ma armastan väljakutseid ja olen valmis vastu võtma kõik vastased, kelle Raju mulle ette paneb.»

Reyre (2-2) soovib Eestis taastada oma võitude seeria. Kuigi Reyre on tugeva maasvõitluse ja löögitehnikaga võitleja, seisab ta Tartus silmitsi tõsise väljakutsega. Vaja on seista vastu Tõniste oskuslikule maasvõitlusele ning purustada eestlase enesekindlus tema enda kodupubliku ees. See on Reyre’i esimene Raju-kogemus, kuid ta on valmis.