Kergejõustik hakkab põseproovidega kontrollima, kas naiste seas võistleb ikka naine

WA on transsooliste sportlaste osalemisel naiste võistlustel osas olnud range. 2023. aasta märtsis kehtestas rahvusvaheline alaliit reegli, et kõik, kes läbinud puberteedi mehena, ei tohi võistelda naiste arvestuses, sest uuringud näitasid, et transnaised säilitavad eelise jõus, vastupidavuses, võimsuses ja kopsumahus isegi pärast testosterooni alandavate ravimite võtmist.