Uue suurtoetaja saanud Pärnu Võrkpalliklubi unistab suurelt

«See saab olema keeruline, sest favoriit on endiselt Tartu Bigbank ja nad on hetkel ka rohkem näljased,» vaatas klubi juhatuse liige Jaanus Nõmmsalu pressiteates suurte sihtide poole.

Ta lisas, et tema arvates on Eesti võrkpalli kõige suurem murekoht meeskondade arv. Kui neid juurde tuleks, paraneks ka üldine olukord.

«Üks-kaks meeskonda juurde, see teravdab konkurentsi või annab võimaluse noortekoondisele. See teadmine on ka võrkpalliliidus olemas ja väga loodan, et ka töö selles suunas käib,» rääkis endine tippmängija.