Eesti mäesuusataja tegi olümpiafestivalil ajaloolise tulemuse

17-aastane mäesuusataja Hanna Gret Teder sai suurslaalomis 15. koha. See on Eesti mäesuusatajate läbi aegade parim tulemus olümpiafestivalidelt, sest viimati sai toona 16-aastane Tormis Laine 2017. aastal Erzurumi olümpiafestivali suurslaalomis 18. koha.

Hanna Gretil on kaksikõde Mai Brit Teder, kes ihkab olümpiapääset lumelauakrossis. Õed ei kohtu tihti, sest Hanna Gret elab talveperioodil Austrias, kuid nende suhe on sellegipoolest eriline. «Kaksikutena on meil empaatia, elame teineteisele palju kaasa. Kui juhtub midagi negatiivset, oskame teineteist lohutada,» lausus Hanna Gret Teder, kes on Bakurianis stardis ka naiste slaalomis.