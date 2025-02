Tartu maratoni korraldaja: enam pole aega raha lugeda, tuleb asi ära teha

Otepää Tehvandi suusastaadionilt linnulennult 150 km kaugusel kirdes asuv Alutaguse tervisespordikeskus on sel aastal olnud suusatajate erilise tähelepanu all. Kui jaanuari lõpus oli pea kogu Eestis lumi sulanud, siis Alutagusel said sajad, kui mitte tuhanded suusatajad talvemõnusid nautida.