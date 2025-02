Johannes Thingnes Bø võttis viimase MMi eel eeskuju rekordimehest

Kolmapäeval algav MM on Bø jaoks viimane, sest Norra superstaar lõpetab selle hooaja järel karjääri. Fakt, et Šveitsis Lenzerheides toimuva suurvõistluse järel ta enam laskesuusatamise MMidel ei võistle, teda praegu veel teistmoodi tundma ei pane.

«Ei, mitte midagi pole erilist. See on nagu iga teine MM,» ütles Bø norralaste TV2le. «Hindan kõiki viimaseid asju. Ootan seda võistlust väga, aga ma ei mõtle kogu aeg, et see on mu viimane.»

Bø, kes tuntud pereinimesena, läks pärast jaanuari lõpus Itaalias Anterselvas toimunud MK-etappi kodumaale, et veeta aega abikaasa ja lastega. Aga et pereliikmed olid haiged, tuli plaane ümber mängida. «Elasin paar päeva üksi. Kui pere sai terveks, veetsin viimase nädalavahetuse kodus, seejärel reisisin koos tiimiga Itaaliasse Lavazèsisse laagrisse,» ütles ta.

Kui teised treenisid Lavazèsis kuni MMini, siis Bø tuli pärast nädalat tulema, et olla üksi ja puhata. «Tundsin, et ei taha liiga kaua laagerdada, seega läksin tagasi Norra ja olin üksi mägihütis. Nädal Lavazèsis oli piisav, olen valikuga rahul,» ütles ta muiates.

Mida Bø hütis tegi? «Seekord treenisin üsna palju. Võtsin ka aega lõõgastumiseks, käisin saunas, toitusin hästi ja tegin kõike õigesti. Elasin seal neli ja pool päeva nagu Ole Einar [Bjørndalen],» selgitas ta laialt naeratades.

95 etapivõiduga MK-sarja ajaloo edukaim mees Bjørndalen on varem öelnud, et valmistus suurvõistlusteks väga pühendunult, veetes sealhulgas ohtralt aega üksinda.

Kui MK-etappide individuaalsete võitude rekord jääb Bø jaoks suure tõenäosusega püüdmatuks – tema arvel on neid 88 ehk seitse vähem, hooaja lõpuni on 11 võistlust –, siis MMide arvestuses võib ta rahvuskaaslasest mööda minna. Nimelt mõlemal mehel on 20 MM-kulda, aga Bjørndalenil on üks hõbe ja kuus pronksi rohkem.

Bø tunnistab, et mõtles Bjørndaleni rekordite peale kuni jõuludeni, mil võttis vastu otsuse tõmmata karjäärile joon alla. «Samas kui kõik läheb nüüd hästi, on võimalik rekordid oma nimele kirjutada. Tunnen, et vorm on paigas. Kui laskmine õnnestub, võin teha midagi head,» sõnas ta.

Laskesuusatamise MM toimub Lenzerheides 12.–23. veebruarini.