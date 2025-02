Margus Ader tegi supersõidu ja Eesti teenis MMil esimese medali!

Sisuliselt võib öelda, et Eesti avas 2025. aasta laskesuusatamise MMil medaliarve!

Kes ütles, et Eesti laskesuusatajad ei teeni Lenzerheides MMil ühtegi medalit, see eksis, sest sinimustvalge trikoloori all sõitnud teateduo võitis ekspertide võiduajamisel pronksi.