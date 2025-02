Johaug on enne MMi enesekriitiline: olen olnud laisk. Ma saan Trondheimis lüüa

Pierre Teyssot/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Scanpix

Murdmaasuusataja Therese Johaug tuli üheks hooajaks tagasi tippsporti, et osaleda kodusel MMil Trondheimis. Nüüd on suurvõistlus ukse ees ja 36-aastane neljakordne olümpiavõitja avaldas ootamatult, et laiskus on temast võitu saanud ja ta karda, et jääb Trondheimis võiduta.​