VIDEO Eesti freestyle-suusataja võitis noorte olümpiafestivalil kuldmedali

Lõpuks tuli välja, et just õnnestunud teine sõit Revjaginile kuldmedali tagaski, sest teisel laskumisel said eestlanna esimese sõidu tulemusest parema skoori kirja nii lõpuks hõbeda võitnud taanlanna Silje Kinkead (82,50) kui ka pronksi pälvinud britt Sandra Caune (80,00).